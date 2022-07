C'è un'aria frizzantina. Chissà che Draghi... (Di lunedì 18 luglio 2022) Lo scenario della crisi è mutato: i Cinque stelle non ci sono più. Le pressioni internazionali, il grido di dolore del Paese, un'ampia fiducia in Aula. Sarà difficile sottrarsi Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 luglio 2022) Lo scenario della crisi è mutato: i Cinque stelle non ci sono più. Le pressioni internazionali, il grido di dolore del Paese, un'ampia fiducia in Aula. Sarà difficile sottrarsi

Pubblicità

LuciaLaVita1 : RT @OmbraDuca: @gablanzi Sono uscite allo scoperto le serpi che avevamo in seno, bene così , si respira già un aria più pulita più frizzant… - OmbraDuca : @gablanzi Sono uscite allo scoperto le serpi che avevamo in seno, bene così , si respira già un aria più pulita più… - luciavitaglian1 : RT @ErmannoKilgore: C'è un'aria frizzantina…i cinque stelle non ci sono più adesso bisogna far sparire i loro elettori ?????? la vedo dura app… - mimibacini : Tuning in per questo evento appariranno tutti con i capelli lunghi oppure qualcuno li avrà tagliati ecco il vero hi… - marinellafly12 : RT @ErmannoKilgore: C'è un'aria frizzantina…i cinque stelle non ci sono più adesso bisogna far sparire i loro elettori ?????? la vedo dura app… -