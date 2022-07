“Problemi di salute” Alessia Cammarota | l’annuncio dell’ex UeD gela i fan

(Di domenica 17 luglio 2022)e Aldo Palmieri, scoppia il gossip sulla coppia di Uomini e Donne. Nei giorni scorsi era rimbalzata la voce di una profonda crisi. L’ultimo anno è stato particolarmente duro per loro. La 30 enne ex aspettava un altro maschietto e, con grande gioia, aveva dato la notizia sui social, specificando della grande attesa creatasi soprattutto tra i suoi due figli, Leonardo e Niccolò. Dopo la lieta notizia, comunicata con un tenero video dei suoi due cuccioli, e quella del sesso del bebè (“È destino, resterò l’unica principessa di casa”), il triste annuncio in una Storia Instagram. Storia in cuiaveva fatto capire che le cose fossero andate male: “Nessuna domanda, nessun racconto, vi prego”. Solo dopo moltoera intervenuta con un lungo messaggio. Nel video faceva sapere ai fan che aveva ...

Ro_ber_ta__ : RT @longagnani: ???? Breaking!!???? Il Ministero della Salute RACCOMANDA la #quartadose a chi ha avuto problemi cardiaci, e nel modulo di cons… - mbx1900 : @udogumpel @antoguerrera Quindi chi rompe le palle a me che nn la indosso è un emerito cretino ché non sa che io nn… - _fb2l : RT @valeangelsback: L’avvocato Fuellmich denuncia la morte post vaccino di 8 anziani su 32 all’interno di una casa di riposo. Undici di lo… - soteros1 : RT @valeangelsback: L’avvocato Fuellmich denuncia la morte post vaccino di 8 anziani su 32 all’interno di una casa di riposo. Undici di lo… - Charlie91928699 : ???????? PROBLEMI SERI DI SALUTE NEI CICLISTI. -

swissinfo.ch in italiano

... 'Purtroppo la persona che ha fatto queste affermazioni sta lottando con la suamentale. ... Ma se fossero confermati imentali della vittima tutto assumerebbe una prospettiva diversa. ...Il rapporto tra i tifosi dell'Inter ed Eriksen non è più quello di prima. Il giocatore, che ha avuto gravissimididopo il malore in campo agli Europei, adesso è pronto per una nuova avventura, questa volta al Manchester United . Il fantasista ex nerazzurro ha infatti lasciato il Brentford per ... Problemi di salute ricorrenti per i conducenti di autobus Leggi l'articolo per saperne di più e scopri quali sono i problemi per la salute che potrebbero derivare dal consumo di aceto durante la gravidanza. Durante i mesi della gravidanza, capita spesso che ...Oroscopo dell'anno del 2022: ecco le previsioni su Amore, Salute, Lavoro e Fortuna Qual è il tuo segno zodiacale Ecco quali sono le previsioni del tuo ...