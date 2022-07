Napoli-Perugia 1-0: assist di Osimhen, Kvaratskhelia porta gli azzurri in vantaggio! (Di domenica 17 luglio 2022) 5? – GOOOOOOL DEL Napoli! Kvaratskhelia! Percussione fantastica di Kvaratskhelia che scambia con un uno-due con Osimhen, il georgiano entra in area e batte Gori con un preciso destro all’angolo! 1-0! 2? – Buona occasione per Lozano che crossa in area per Osimhen, palla troppo lunga e sfuma una buona occasione per il Napoli. 1? – Iniziata la partita. PRIMO TEMPO Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Perugia, seconda e ultima amichevole degli azzurri in ritiro a Dimaro. La preparazione estiva si concluderà martedì, ma quest’oggi la squadra di Spalletti avrà modo di confrontarsi con una squadra di ottimo valore. La prima uscita dei partenopei è stata infatti ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 luglio 2022) 5? – GOOOOOOL DEL! Percussione fantastica diche scambia con un uno-due con, il georgiano entra in area e batte Gori con un preciso destro all’angolo! 1-0! 2? – Buona occasione per Lozano che crossa in area per, palla troppo lunga e sfuma una buona occasione per il. 1? – Iniziata la partita. PRIMO TEMPO Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, seconda e ultima amichevole degliin ritiro a Dimaro. La preparazione estiva si concluderà martedì, ma quest’oggi la squadra di Spalletti avrà modo di confrontarsi con una squadra di ottimo valore. La prima uscita dei partenopei è stata infatti ...

