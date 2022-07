Incendi nella capitale: l’ipotesi dolosa è sempre più concreta (Di domenica 17 luglio 2022) Il grande Incendio che devastò Roma nel 64 d.C., rischia di avere un sequel nel 2022. La serie di Incendi nella capitale e dintorni, verificatisi all’interno di un ristretto intervallo di tempo, lasciano sempre più spazio all’ipotesi di un colpevole. È tutto riconducibile a un’unica mano o addirittura a un’organizzazione? Il sindaco Gualtieri indaga sugli Incendi Non poche polemiche hanno appannato l’operato del sindaco Gualtieri a poco tempo dalla sua elezione. Dopo cinghiali, rifiuti e il termovalorizzatore, arrivano anche gli Incendi. Quattro in un solo mese e dopo l’inferno di Centocelle, anche in via della pisana il fuoco ha creato caos e devastazione. Il sindaco di Roma dichiara che la magistratura ha aperto le indagini. «Sta indagando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 luglio 2022) Il grandeo che devastò Roma nel 64 d.C., rischia di avere un sequel nel 2022. La serie die dintorni, verificatisi all’interno di un ristretto intervallo di tempo, lascianopiù spazio aldi un colpevole. È tutto riconducibile a un’unica mano o addirittura a un’organizzazione? Il sindaco Gualtieri indaga sugliNon poche polemiche hanno appannato l’operato del sindaco Gualtieri a poco tempo dalla sua elezione. Dopo cinghiali, rifiuti e il termovalorizzatore, arrivano anche gli. Quattro in un solo mese e dopo l’inferno di Centocelle, anche in via della pisana il fuoco ha creato caos e devastazione. Il sindaco di Roma dichiara che la magistratura ha aperto le indagini. «Sta indagando ...

