I segreti dello chef per un pollo fritto a regola d'arte (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - Il segreto vero risiede tutto nella temperatura dell'olio. Quella giusta, né troppo caldo né troppo freddo. Per evitare che le parti esterne si brucino troppo oppure che l'interno, rimasto un po' indietro nella cottura, di olio finisca per assorbirne troppo. Se si punta invece a ottenere un buon pollo fritto la regola è questa, non c'è via di scampo o alternativa. Croccante all'esterno, morbido, succoso quanto succulento all'interno. Perfetto equilibrio termico. Dai fast food americani dove il piatto è nato, simbolo della schiavitù perché i polli erano anche gli unici animali da cortile che gli schiavi potevano tenere e allevare, specie in Kentucky, e la cui ricetta è segreta e forse quasi più protetta di quella della Coca-Cola, il pollo fritto ha finito per conquistare le tavole italiane. E, ... Leggi su agi (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - Il segreto vero risiede tutto nella temperatura dell'olio. Quella giusta, né troppo caldo né troppo freddo. Per evitare che le parti esterne si brucino troppo oppure che l'interno, rimasto un po' indietro nella cottura, di olio finisca per assorbirne troppo. Se si punta invece a ottenere un buonlaè questa, non c'è via di scampo o alternativa. Croccante all'esterno, morbido, succoso quanto succulento all'interno. Perfetto equilibrio termico. Dai fast food americani dove il piatto è nato, simbolo della schiavitù perché i polli erano anche gli unici animali da cortile che gli schiavi potevano tenere e allevare, specie in Kentucky, e la cui ricetta è segreta e forse quasi più protetta di quella della Coca-Cola, ilha finito per conquistare le tavole italiane. E, ...

