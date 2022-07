Calcio femminile oggi, Europei 2022: orari partite 17 luglio, programma, tv, streaming (Di domenica 17 luglio 2022) Prosegue lo spettacolo dei Campionati Europei di Calcio femminile 2022. Quest’oggi in Inghilterra si svolgerà l’ultima giornata della fase a gironi per quanto riguarda il gruppo C. Le due partite odierne, ovvero Svizzera-Olanda e Svezia-Portogallo, si disputeranno in contemporanea alle ore 18:00 e il divertimento di certo non mancherà. La partita tra Svizzera e Olanda sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 1 (canale 251) e Sky Sport 2 (canale 252) e in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now. Il match tra Svezia e Portogallo, invece, si potrà guardare in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 1 (canale 251), e Sky Sport 3 (canale 253) e in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Prosegue lo spettacolo dei Campionatidi. Quest’in Inghilterra si svolgerà l’ultima giornata della fase a gironi per quanto riguarda il gruppo C. Le dueodierne, ovvero Svizzera-Olanda e Svezia-Portogallo, si disputeranno in contemporanea alle ore 18:00 e il divertimento di certo non mancherà. La partita tra Svizzera e Olanda sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 1 (canale 251) e Sky Sport 2 (canale 252) e in direttasu Rai Play, Sky Go e Now. Il match tra Svezia e Portogallo, invece, si potrà guardare in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 1 (canale 251), e Sky Sport 3 (canale 253) e in direttasu Rai Play, Sky Go e ...

Pubblicità

RaiNews : #WEuro2022, @katia_serra presenta le nostre avversarie nella sfida del 'dentro o fuori' di lunedì: il Belgio ha un… - robymancio : Sono iniziati gli Europei di calcio femminile in Inghilterra, mentre le nostre ragazze cominceranno questa avventur… - RaiUno : Fino a pochi anni fa era difficile sentire parlare di calcio femminile in tv. Nel 1983 Raffaella Carrà in “Pronto R… - gibi144 : Parità di genere: GER - ITA 5:1 (Nations League); FRA - ITA 5:1 (Euro 2022 calcio femminile)… cambia l’avversaria ma non il risultato!!! - zazoomblog : Calcio femminile Europei 2022: nel Girone B la Spagna raggiunge la Germania ai quarti - #Calcio #femminile #Europei… -