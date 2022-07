Barcellona: più che un club (Di domenica 17 luglio 2022) Barcellona: il gagliardetto contro il Nacional Madrid 12 ottobre 1931 è la data riportata sul gagliardetto di uno dei più gloriosi club al mondo, l’orgoglio della Catalogna la squadra per cui i suoi tifosi sono arrivati a coniare l’appellativo di “mes que un club” ovvero “più che una squadra” ed il motivo appare abbastanza evidente. Questo gagliardetto ci riporta ad un’amichevole che i catalani disputarono, prima dell’inizio della Liga stagione 1931 – 1932. L’avversaria era il Nacional Madrid e la partita è terminata con una schiacciante vittoria per 8 – 1 del Barcellona. L’incontro venne giocato in quella che, all’epoca, era la casa del Barça ovvero al Camp de Les Cortes. Questo stadio è rimasto la sede delle partite interne del Barcellona fino al trasferimento al monumentale Nou Camp. a far data dal ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 17 luglio 2022): il gagliardetto contro il Nacional Madrid 12 ottobre 1931 è la data riportata sul gagliardetto di uno dei più gloriosial mondo, l’orgoglio della Catalogna la squadra per cui i suoi tifosi sono arrivati a coniare l’appellativo di “mes que un” ovvero “più che una squadra” ed il motivo appare abbastanza evidente. Questo gagliardetto ci riporta ad un’amichevole che i catalani disputarono, prima dell’inizio della Liga stagione 1931 – 1932. L’avversaria era il Nacional Madrid e la partita è terminata con una schiacciante vittoria per 8 – 1 del. L’incontro venne giocato in quella che, all’epoca, era la casa del Barça ovvero al Camp de Les Cortes. Questo stadio è rimasto la sede delle partite interne delfino al trasferimento al monumentale Nou Camp. a far data dal ...

