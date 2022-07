AEW | Jeff Hardy si dovrà presentare in tribunale il 2 agosto

(Di domenica 17 luglio 2022) Non molto tempo faè stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e la AEW non ha perso tempo e data l’ennesima disavventura per, la compagnia lo ha spedito in riabilitazione con lo stesso Tony Khan che ha dichiarato che questa sarebbe stata l’ultima opportunità per. Insiinil prossimo 2per l’udienza riguardante il suo ultimo arresto. Quindi per ancora diverso tempo bisognerà aspettare per rivedere nei programmi AEW, da vedere quando avverrà la conclusione del periodo di riabilitazione e quando soprattutto il fratello di minore di Matt non avrà raggiunto il pieno recupero.

