Pubblicità

ansa_economia : Aerei: è giungla tariffe, fino a 45 euro per scegliere posto. Assoutenti, compagnie inventano nuovi fantasiosi balz… - fisco24_info : Aerei: è giungla tariffe, fino a 45 euro per scegliere posto: Assoutenti, compagnie inventano nuovi fantasiosi balz… -

Agenzia ANSA

I cittadini che oggi si apprestano ad acquistare un biglietto sui siti delle varie compagnie aeree si ritrovano all'interno di una vera e propria, fatta di passaggi e schermate non sempre comprensibili, servizi aggiuntivi fatti pagare a caro prezzo, e continue proposte di aggiungere benefit a pagamento al proprio viaggio. Lo denuncia ...Il massimo di schizofrenia è sul terreno dei trasporti: via le mascherine neglie negli ... "Rischiamo laurbana". L'affondo del Vaticano su Roma: il Comune cosa fa Su questo terreno l'... Aerei: è giungla tariffe, fino a 45 euro per scegliere posto - Ultima Ora Fino a 45 euro per scegliere il proprio posto a bordo, e 30 per un trolley in cabina. E la lista degli ‘extra’ è assai lunga ...I cittadini che oggi si apprestano ad acquistare un biglietto sui siti delle varie compagnie aeree si ritrovano all'interno di una vera e propria giungla, ...