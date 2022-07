Ultime Notizie – Crisi governo, Conte e il ‘messaggio’ a Draghi: “Ora risposte chiare” – Video (Di sabato 16 luglio 2022) “Spetterà al presidente Draghi valutare se ricorrano o meno le condizioni per garantire al Movimento 5 Stelle di svolgere la propria azione politica. Senza risposte chiare, il M5S non potrà condividere una responsabilità diretta di governo”. E’ il messaggio che Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ‘consegna’ al premier Mario Draghi, che ha presentato le dimissioni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 16 luglio 2022) “Spetterà al presidentevalutare se ricorrano o meno le condizioni per garantire al Movimento 5 Stelle di svolgere la propria azione politica. Senza, il M5S non potrà condividere una responsabilità diretta di”. E’ il messaggio che Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle, ‘consegna’ al premier Mario, che ha presentato le dimissioni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 89.830 casi e 111 morti. In salita ricoveri e intensive. Il tasso di positività è… - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Bianca34874951 : RT @sole24ore: Ucraina ultime notizie. Kiev:?crisi politiche in Occidente non fermino l’invio di armi all’Ucraina - Smargiasso1975_ : RT @sole24ore: Ucraina ultime notizie. Kiev:?crisi politiche in Occidente non fermino l’invio di armi all’Ucraina -