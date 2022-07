Tommaso Zorzi concorrente dell'Isola dei Famosi 2023? Le sue parole (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo aver partecipato al GF Vip 6 come concorrente, portando a casa anche la vittoria, Tommaso Zorzi sta vivendo un momento professionale d'oro. Mettendo da parte il lavoro come conduttore, accetterebbe di diventare naufrago dell'Isola dei Famosi 2023? L'influencer milanese ha vuotato il sacco. Tommaso Zorzi all'Isola dei Famosi 2023? Le sue parole Intervistato da SupeGuidaTv, Tommaso Zorzi ha parlato della sua carriera in tv. Dopo il GF Vip 6 come concorrente, ha vestito i panni di opinionista dell'Isola dei Famosi. Grazie a questi due piccoli ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo aver partecipato al GF Vip 6 come, portando a casa anche la vittoria,sta vivendo un momento professionale d'oro. Mettendo da parte il lavoro come conduttore, accetterebbe di diventare naufragodei? L'influencer milanese ha vuotato il sacco.all'dei? Le sueIntervistato da SupeGuidaTv,ha parlatoa sua carriera in tv. Dopo il GF Vip 6 come, ha vestito i panni di opinionistadei. Grazie a questi due piccoli ...

