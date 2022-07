Sulla fiducia a Draghi, dal Movimento si aprono spiragli. Dal Consiglio nazionale dei 5 Stelle emerge che se arriveranno risposte dal premier, allora la crisi potrebbe rientrare (Di sabato 16 luglio 2022) Sulla fiducia a Draghi, si aprono spiragli nel Movimento 5 Stelle che – se riceverà le dovute rassicurazioni sull’azione di governo – potrebbe decidere di far rientrare la crisi. Questo l’orientamento prevalente che sarebbe emerso dal Consiglio nazionale M5S, durato cinque ore per discutere la strategia da portare avanti nel corso di questa fase politica. Al momento, secondo fonti ben informate, sarebbe stata messa in standby l’ipotesi di dare la parola agli iscritti su Skyvote per votare in merito alla fiducia a Draghi e starebbe prevalendo la linea dei cosiddetti governisti. Sulla fiducia a Draghi, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 16 luglio 2022), sinelche – se riceverà le dovute rassicurazioni sull’azione di governo –decidere di farla. Questo l’orientamento prevalente che sarebbe emerso dalM5S, durato cinque ore per discutere la strategia da portare avanti nel corso di questa fase politica. Al momento, secondo fonti ben informate, sarebbe stata messa in standby l’ipotesi di dare la parola agli iscritti su Skyvote per votare in merito allae starebbe prevalendo la linea dei cosiddetti governisti., ...

