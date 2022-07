Ostigard al Napoli, tutto fatto, lunedì sarà a Napoli (Di sabato 16 luglio 2022) Fatta per Ostigard! lunedì sarà del Napoli: scambio documenti in corso Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli il giornalista Valter De Maggio ha dichiarato, parlando di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 16 luglio 2022) Fatta perdel: scambio documenti in corso Nel corso di Radio Goal su Kiss Kissil giornalista Valter De Maggio ha dichiarato, parlando di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

