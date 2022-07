Nuoto | Ceccon | “Mi sento uguale a prima | ma il baffo resta a Budapest”

Leggi su sportface

(Di sabato 16 luglio 2022) Thomasè la nuova stella delazzurro, ma non si monta la testa. “Sinceramente mi, sono molto soddisfatto di quello che ho fatto. L’importante è avere sempre i piedi per terra” ha detto in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport il vicentino, reduce dal record del mondo nei 100 dorso (51?60) che gli è valso l’oro ai Mondiali di. Pzione superlativa del giovane azzurro, che ha dato un taglio a quei baffi che tanto ricordavano la leggenda Mark Spitz (“Il“). “Non ho avuto molto modo di pensarci perché tra allenamenti e altre cose sono sempre impegnato. Sicuramente mi prenderò un po’ di tempo quest’estate per realizzare quello che è successo” ...