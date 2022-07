Million Day | estrazione sabato 16 luglio | numeri vincenti

(Di sabato 16 luglio 2022)Day,16: ecco ie quello che sta accadendo proprio in questi minutiDay è il nuovo gioco Lottomatica che, con solo un euro, ti dà ogni giorno la possibilità di vincere 1 milione indovinando una combinazione di 5. Basta scegliere e compilare la schedina con 5a piacere, compresi L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

CorriereCitta : Million Day oggi 16 luglio 2022: ecco i numeri vincenti di stasera - infoitestero : ESTRAZIONE MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY/ Scopri le cinquine dei numeri vincenti di oggi 15 luglio 2022 - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di venerdì 15 luglio… - CorriereUmbria : I numeri vincenti di Million Day #millionday #15luglio - zazoomblog : Estrazione Million Day Venerdì 15 Luglio 2022: i numeri vincenti - #Estrazione #Million #Venerdì #Luglio -

Indice Estrazione Superenalotto i numeri vincenti (IN ATTESA DELLE ESTRAZIONI) 10eLotto i numeri estrattiestrazione: Estrazione simboli Simbolotto Estrazione Superenalotto i numeri ...Chi indovina almeno due numeri vincenti deldel 16 luglio 2022, deve recarsi presso i punti vendita abilitati alla liquidazione delle vincite. Lo scontrino deve essere presentato entro il ...Sesta e penultima estrazione della settimana di Million Day . Anche oggi sabato 16 luglio caccia al milione: per vincere basta centrare la ...Million Day, di seguito i cinque numeri estratti relativi a sabato 16 luglio. Il gioco a premi mette in palio massimo 1 milione di euro.