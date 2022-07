LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Rebecca Tarlazzi ipoteca l’oro nel pattinaggio artistico! Azzurre in semifinale nella canoa polo! Ottimo programma corto di Liberatore (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE programma World Games SABATO 16 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 17:51 BILIARDO – Nel pool maschile il tedesco Joshua Filler vola in finale superando per 11-8 il filippino Carlo Biado. 17:47 canoa POLO – Anche la Germania stacca il pass per le semifinali del torneo femminile. Singapore battuto per 5-0 e sfida all’Italia meritatamente conquistata. Tra poco meno di mezz’ora l’ultimo quarto di finale tra Olanda e Nuova Zelanda. 17:43 BILIARDO – Nel pool femminile passa in finale la britannica Kelly Fisher, che piega la giapponese Hiraguchi per 9-5. 17:40 pattinaggio ARTISTICO – Dopo cinque atleti guida la classifica lo spagnolo Garcia Domec con il punteggio di 89.99. Seconda posizione per un Ottimo Alessandro ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASABATO 16 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 17:51 BILIARDO – Nel pool maschile il tedesco Joshua Filler vola in finale superando per 11-8 il filippino Carlo Biado. 17:47POLO – Anche la Germania stacca il pass per le semifinali del torneo femminile. Singapore battuto per 5-0 e sfida all’Italia meritatamente conquistata. Tra poco meno di mezz’ora l’ultimo quarto di finale tra Olanda e Nuova Zelanda. 17:43 BILIARDO – Nel pool femminile passa in finale la britannica Kelly Fisher, che piega la giapponese Hiraguchi per 9-5. 17:40ARTISTICO – Dopo cinque atleti guida la classifica lo spagnolo Garcia Domec con il punteggio di 89.99. Seconda posizione per unAlessandro ...

