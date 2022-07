LIVE – Sampdoria-Parma 0-0, amichevole 2022 (DIRETTA) (Di sabato 16 luglio 2022) La DIRETTA LIVE di Sampdoria-Parma, amichevole del precampionato 2022 dei liguri. I blucerchiati, dopo aver sfidato una formazione di Eccellenza mercoledì, alzano decisamente il LIVEllo tre giorni dopo e stavolta se la vedranno contro i ducali che militano in Serie B e che vogliono la promozione nella massima serie. Test dunque probante per entrambe, Appuntamento fissato alle ore 17 di sabato 16 luglio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con la DIRETTA in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA AGGIORNA LA DIRETTA Sampdoria-Parma 0-0 16.55- Buon pomeriggio amiche e amici di Sportface.it e benvenuti alla DIRETTA testuale di ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Ladidel precampionatodei liguri. I blucerchiati, dopo aver sfidato una formazione di Eccellenza mercoledì, alzano decisamente illlo tre giorni dopo e stavolta se la vedranno contro i ducali che militano in Serie B e che vogliono la promozione nella massima serie. Test dunque probante per entrambe, Appuntamento fissato alle ore 17 di sabato 16 luglio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con lain tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA AGGIORNA LA0-0 16.55- Buon pomeriggio amiche e amici di Sportface.it e benvenuti allatestuale di ...

Pubblicità

sampdoria : ? #SampParma ?? Amichevole ?? 16 luglio ? 17.00 ?? Centro sportivo di Temù ?? Live su @primocanale - Bugembemicheal4 : RT @DiMarzio: Amichevoli #SerieA | In campo #Sampdoria, #Verona, #Sassuolo e #Spezia. Le formazioni: - SampNews24 : #Sampdoria-#Parma LIVE: sintesi, tabellino e cronaca del match - Emma_DMW : RT @DiMarzio: Amichevoli #SerieA | In campo #Sampdoria, #Verona, #Sassuolo e #Spezia. Le formazioni: - Matija73715725 : RT @DiMarzio: Amichevoli #SerieA | In campo #Sampdoria, #Verona, #Sassuolo e #Spezia. Le formazioni: -