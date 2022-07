Bologna, arrestato un 17enne per l’omicidio di un 23enne. La confessione ai carabinieri: ucciso dopo una lite (Di sabato 16 luglio 2022) È in stato di fermo il 17enne accusato dell’omicidio di Fabio Cappai, 23 anni, ucciso nella notte tra il 15 e il 16 luglio in un campo sportivo a Castel del Rio, sui colli di Imola, nel Bolognese. Il ragazzo ha confessato durante il primo interrogatorio, spiegando agli inquirenti che l’omicidio sarebbe avvenuto dopo una lite con un gruppo di ragazzi. Il 17enne è al momento detenuto nel carcere di Pratello di Bologna, in attesa della convalida del fermo. su Open Leggi anche: Delitto Mollicone, l’amarezza della famiglia: «È una sconfitta anche per lo Stato italiano». La guerra di perizie che non ha convinto i giudici Omicidio Serena Mollicone, le urla e le proteste dopo la sentenza: «Vergogna, assassini» – Il video Willy ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022) È in stato di fermo ilaccusato deldi Fabio Cappai, 23 anni,nella notte tra il 15 e il 16 luglio in un campo sportivo a Castel del Rio, sui colli di Imola, nel Bolognese. Il ragazzo ha confessato durante il primo interrogatorio, spiegando agli inquirenti chesarebbe avvenutounacon un gruppo di ragazzi. Ilè al momento detenuto nel carcere di Pratello di, in attesa della convalida del fermo. su Open Leggi anche: Delitto Mollicone, l’amarezza della famiglia: «È una sconfitta anche per lo Stato italiano». La guerra di perizie che non ha convinto i giudici Omicidio Serena Mollicone, le urla e le protestela sentenza: «Vergogna, assassini» – Il video Willy ...

