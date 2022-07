Atletica, Mondiali 2022: Jacobs 10.04 senza brillare, Ponzio e Abdelwahed in finale, Bruni eliminata, Sabbatini avanza (Di sabato 16 luglio 2022) A Eugene (Oregon, USA) sono incominciati i Mondiali 2022 di Atletica leggera. Prima nottata italiana di gare, con l’assegnazione delle prime medaglie e la disputa di diverse batterie e qualificazioni. L’Italia esce con un bilancio abbastanza positivo: Marcell Jacobs in semifinale sui 100 metri (anche se il Campione Olimpico non ha brillato), Nick Ponzio in finale nel getto del peso (21.35, quarto posto), Ahmed Abdelwahed in finale sui 3000 siepi, Gaia Sabbatini in semifinale sui 1500 metri. Pesa l’eliminazione di Roberta Bruni nel salto con l’asta. Di seguito i risultati della nottata. FINALI: 4X400 (MISTA) – La Repubblica Dominicana ha trionfato con il tempo di 3:09.82. A mettere la ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) A Eugene (Oregon, USA) sono incominciati idileggera. Prima nottata italiana di gare, con l’assegnazione delle prime medaglie e la disputa di diverse batterie e qualificazioni. L’Italia esce con un bilancio abbastanza positivo: Marcellin semisui 100 metri (anche se il Campione Olimpico non ha brillato), Nickinnel getto del peso (21.35, quarto posto), Ahmedinsui 3000 siepi, Gaiain semisui 1500 metri. Pesa l’eliminazione di Robertanel salto con l’asta. Di seguito i risultati della nottata. FINALI: 4X400 (MISTA) – La Repubblica Dominicana ha trionfato con il tempo di 3:09.82. A mettere la ...

