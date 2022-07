Abbandonano rifiuti sotto il Monumento dei Caduti in Guerra nella Piazzetta di Capri (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCapri (Na) – Dopo le innumerevoli segnalazioni da parte dei cittadini e dal dott. Louis Molino della Promediacom, dagli articoli pubblicati dalle testate locali, dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, a cui sono seguiti da immediati interventi dei vigili urbani di Capri, chiediamo un maggior controllo della zona negli orari dalle 5 alle 8 del mattino oltre che adun rapido intervento nel risalire ai responsabili dell’abbandono dei rifiuti, ed una maggiore pulizia e decoro di questo luogo simbolo. “Il Monumento ai Caduti, afferma Louis Molino ceo di Promediacom, rappresenta la memoria di quanto sia terribile ogni Guerra e come a causa di eventi bellici, tanti giovani concittadini capresi hanno dovuto sacrificare la propria vita per quello che ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Dopo le innumerevoli segnalazioni da parte dei cittadini e dal dott. Louis Molino della Promediacom, dagli articoli pubblicati dalle testate locali, dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, a cui sono seguiti da immediati interventi dei vigili urbani di, chiediamo un maggior controllo della zona negli orari dalle 5 alle 8 del mattino oltre che adun rapido intervento nel risalire ai responsabili dell’abbandono dei, ed una maggiore pulizia e decoro di questo luogo simbolo. “Ilai, afferma Louis Molino ceo di Promediacom, rappresenta la memoria di quanto sia terribile ognie come a causa di eventi bellici, tanti giovani concittadini capresi hanno dovuto sacrificare la propria vita per quello che ...

