Ucraina, un uomo fa il bagno a Odessa nonostante i divieti: muore per l'esplosione di una mina (Di venerdì 15 luglio 2022) Nella regione di Odessa, un uomo è morto a causa di un'esplosione mentre nuotava in mare. Lo riporta il comando operativo Sud. 'Un'esplosione si è verificata nelle acque costiere di una delle spiagge ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 luglio 2022) Nella regione di, unè morto a causa di un'mentre nuotava in mare. Lo riporta il comando operativo Sud. 'Un'si è verificata nelle acque costiere di una delle spiagge ...

Pubblicità

Karin54016466 : @LucaBizzarri È una pagina politica tremenda Covid guerra in Ucraina siccità e ora si rinuncia ad un uomo veram… - globalistIT : - scavuzzo47 : RT @HSkelsen: L'uomo più ricco dell'Ucraina, Akhmetov, ha annunciato che si sta ritirando dalla sua attività mediatica e trasferendo le lic… - mara_pi56633301 : RT @algiuf: Sono state già testate e utilizzate durante un conflitto (ma non quello in Ucraina). Sono le armi che attaccano e uccidono senz… - croma64 : RT @HSkelsen: L'uomo più ricco dell'Ucraina, Akhmetov, ha annunciato che si sta ritirando dalla sua attività mediatica e trasferendo le lic… -