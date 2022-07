Suicidio politico dei 5Stelle Ora concretezza e rapidità o al voto subito

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 luglio 2022) Dalle ultime elezioni politiche a oggi abbiamo sopportato di tutto. Con l'alibi del Covid ci siamo sorbiti l'incapacità di Giuseppe Conte e dei suoi «supertecnici» alla Domenico Arcuri e dei suoi ministri alla Lucia Azzolina che nel tentativo di affrontare un'emergenza passeggera come la pandemia hanno lasciato in emergenza il Paese per tempi indefiniti: i milioni buttati per mascherine fantasma (Arcuri) e banchi a rotelle (Azzolina) li pagheremo per anni. Per non parlare dei disastri di altri provvedimenti come reddito di cittadinanza e il Superbonus 110%, idee potenzialmente ottime ma applicate in maniera grossolana e maldestra. Abbiamo sopportato tutto. Ora assistiamo a una crisi di governo aperta nel periodo più complesso della storia repubblicana con una emergenza energetica frutto (ancora una volta) di scelte ideologiche: contrarietà alle trivelle, all'attivazione delle ...