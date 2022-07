Quando era normale il rispetto da parte di quegli alunni semplici e genuini. Lettera (Di venerdì 15 luglio 2022) Inviato da Claudio Riccadonna - Una vecchia penna stilografica attiva quella memoria involontaria che, in una sorta di piacevole flashback, mi riporta indietro di oltre 40 anni. E così i ricordi si affollano nella mia mente. Tuttavia nitidi ancora oggi alcune immagini e "suoni": la presenza distinta e rassicurante, la voce, l'entusiasmo della mia eccellente insegnante elementare tuttofare, che pazientemente seguiva i suoi allievi, dal ritaglio delle cartine geografiche sui vecchi quaderni "Pigna" delle regioni e agli approfondimenti successivi (come dimenticare il vecchio "Conoscere"), ai severi dettati, fino alle lezioni un po' goffe e impacciate, ma comunque corroboranti, di ginnastica in classe, magari in assenza temporanea della palestra. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 luglio 2022) Inviato da Claudio Riccadonna - Una vecchia penna stilografica attiva quella memoria involontaria che, in una sorta di piacevole flashback, mi riporta indietro di oltre 40 anni. E così i ricordi si affollano nella mia mente. Tuttavia nitidi ancora oggi alcune immagini e "suoni": la presenza distinta e rassicurante, la voce, l'entusiasmo della mia eccellente insegnante elementare tuttofare, che pazientemente seguiva i suoi allievi, dal ritaglio delle cartine geografiche sui vecchi quaderni "Pigna" delle regioni e agli approfondimenti successivi (come dimenticare il vecchio "Conoscere"), ai severi dettati, fino alle lezioni un po' goffe e impacciate, ma comunque corroboranti, di ginnastica in classe, magari in assenza temporanea della palestra. L'articolo .

Pubblicità

matteograndi : Che Conte fosse un pericolo per la democrazia si era capito dai decreti con Salvini. Era diventato lampante quando… - il_pucciarelli : Chiunque lavori o abbia lavorato a @repubblica voleva davvero bene a Eugenio Scalfari. Come quando pochi anni fa si… - simofons : Il momento giusto per 'non consegnare il Paese alle destre' era più o meno 500 giorni fa, quando Meloni veniva lasc… - AlexKensei77 : @massimilianodu @LeviAck8_ @Pirichello È la cosa migliore. Io ci andai quando ripresi karate 5 anni fa ma non era u… - MagicoPaola : RT @ludmyla2803: E cmq da quando Draghi è PdC non si è più parlato di #spread. Oggi se ne parla e si da la colpa a #Conte mentre lo spread… -