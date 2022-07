Piazza Bologna, nasce la rete solidale per aiutare gli anziani bisognosi: ecco cos’è e come funziona (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma. Un gesto che scalda il cuore, di quelli che pur nella loro semplicità possono far felici ed aiutare chi ne ha più bisogno. Perché, in fin dei conti, è proprio questo il fine ultimo della lodevole iniziativa che stiamo per raccontarvi: aiutare le persone — anziani o coloro che hanno difficoltà varie — con dei gesti semplici che possono fare la differenza. L’iniziativa parte dall’amministratore di un gruppo Facebook del quartiere capitolino di Piazza Bologna. L’uomo, …., consapevole che a ridosso delle vacanze estive la città si svuota ha deciso di offrire un aiuto concreto alle persone in difficoltà che restano in città. Il fine dell’iniziativa è quello di creare una piccola rete di servizi di aiuto per gli abitanti della zona. Di cosa si sta parlando nel concreto? Di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma. Un gesto che scalda il cuore, di quelli che pur nella loro semplicità possono far felici edchi ne ha più bisogno. Perché, in fin dei conti, è proprio questo il fine ultimo della lodevole iniziativa che stiamo per raccontarvi:le persone —o coloro che hanno difficoltà varie — con dei gesti semplici che possono fare la differenza. L’iniziativa parte dall’amministratore di un gruppo Facebook del quartiere capitolino di. L’uomo, …., consapevole che a ridosso delle vacanze estive la città si svuota ha deciso di offrire un aiuto concreto alle persone in difficoltà che restano in città. Il fine dell’iniziativa è quello di creare una piccoladi servizi di aiuto per gli abitanti della zona. Di cosa si sta parlando nel concreto? Di ...

