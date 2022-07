Pacifico:vertice paesi insulari per drastici tagli emissioni (Di venerdì 15 luglio 2022) - SYDNEY, 15 LUG - Le vulnerabili nazioni insulari del Pacifico, riunite dall'11 al 14 luglio nel vertice chiave Pacific Islands Forum a Suva nelle Salomone insieme con Australia e Nuova Zelanda, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) - SYDNEY, 15 LUG - Le vulnerabili nazionidel, riunite dall'11 al 14 luglio nelchiave Pacific Islands Forum a Suva nelle Salomone insieme con Australia e Nuova Zelanda, ...

Pacifico:vertice paesi insulari per drastici tagli emissioni - SYDNEY, 15 LUG - Le vulnerabili nazioni insulari del Pacifico, riunite dall'11 al 14 luglio nel vertice chiave Pacific Islands Forum a Suva nelle Salomone insieme con Australia e Nuova Zelanda, hanno chiesto nel documento finale "un'azione globale urgente e immediata" sul cambiamento climatico.