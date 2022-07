Oroscopo Branko di Venerdì 15 Luglio 2022: Ariete energico (Di venerdì 15 luglio 2022) L’Oroscopo di Branko per oggi, Luglio 15 2022 Ariete Siete pieni di energia e con una vitalità d fare invidia. Incanalate tutte queste risorse in qualcosa di costruttivo e interessante per il futuro. Toro Occhio perché questa Luna in opposizione potrebbe creare più di qualche disagio. Fatevi scivolare addosso alcune inutili polemiche. Gemelli Vi sentirete molto amati grazie a Venere nel segno e la Luna favorevole. Chi è single da tempo può trovare l’anima gemella. Cancro Questa è una giornata sottotono. Muovetevi con cautela, soprattutto in famiglia, se volete evitare disagi con parenti e amici. Leone Dovrete affrontare la Luna nuova e non sarà certo una passeggiata. Mettete in conto un piccolo calo fisico. Vergine Queste sono giornate molto proficue per il lavoro, ... Leggi su zon (Di venerdì 15 luglio 2022) L’diper oggi,15Siete pieni di energia e con una vitalità d fare invidia. Incanalate tutte queste risorse in qualcosa di costruttivo e interessante per il futuro. Toro Occhio perché questa Luna in opposizione potrebbe creare più di qualche disagio. Fatevi scivolare addosso alcune inutili polemiche. Gemelli Vi sentirete molto amati grazie a Venere nel segno e la Luna favorevole. Chi è single da tempo può trovare l’anima gemella. Cancro Questa è una giornata sottotono. Muovetevi con cautela, soprattutto in famiglia, se volete evitare disagi con parenti e amici. Leone Dovrete affrontare la Luna nuova e non sarà certo una passeggiata. Mettete in conto un piccolo calo fisico. Vergine Queste sono giornate molto proficue per il lavoro, ...

Pubblicità

controcampus : Sei tra i segni favoriti di oggi... ??scopri cosa può succederti?? ? #oroscopo #zodiaco #branko? - infoitcultura : Oroscopo Branko: previsioni per oggi 15 luglio - zazoomblog : Oroscopo Branko 16 luglio 2022: ecco le previsioni segno per segno - #Oroscopo #Branko #luglio #2022: - CorriereCitta : #Oroscopo Branko 16 luglio 2022: ecco le previsioni segno per segno - infoitcultura : Oroscopo Branko oggi, venerdì 15 luglio 2022: le previsioni da Ariete a Pesci -