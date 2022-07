L’aeroporto di Bergamo premiato dai propri clienti anche nel secondo trimestre del 2022 (Di venerdì 15 luglio 2022) Nel secondo trimestre del 2022, in un momento in cui il grado di soddisfazione dei clienti degli aeroporti è in contrazione sia a livello mondiale sia a livello europeo, L’aeroporto di Milano Bergamo vede premiati i propri sforzi e, nelle rilevazioni effettuate da ACI World , l’associazione mondiale degli aeroporti, mostra un sensibile incremento dei già alti livelli di apprezzamento per la qualità dei servizi e degli spazi, sia rispetto al trimestre precedente sia rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. La periodica indagine sull’indice di gradimento manifestato dell’utenza aeroportuale, che rientra nel programma ASQ di Airports Council International (ACI) World e coinvolge 300 tra i più importanti aeroporti a livello mondiale, evidenzia ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 luglio 2022) Neldel, in un momento in cui il grado di soddisfazione deidegli aeroporti è in contrazione sia a livello mondiale sia a livello europeo,di Milanovede premiati isforzi e, nelle rilevazioni effettuate da ACI World , l’associazione mondiale degli aeroporti, mostra un sensibile incremento dei già alti livelli di apprezzamento per la qualità dei servizi e degli spazi, sia rispetto alprecedente sia rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. La periodica indagine sull’indice di gradimento manifestato dell’utenza aeroportuale, che rientra nel programma ASQ di Airports Council International (ACI) World e coinvolge 300 tra i più importanti aeroporti a livello mondiale, evidenzia ...

