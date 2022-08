Il numero 72 nella Cabala napoletana (Di venerdì 15 luglio 2022) Il numero 72, nella Smorfia napoletana, il “libro dei sogni” già citato in precedenti articoli, corrisponde allo stupore, “‘a maraviglia”. Dunque ogni volta che accade qualcosa di incredibile, da lasciare “con un palmo di naso” – per strada, a casa, in ufficio, ecc. – si corre al Bancolotto a giocare il 72. Indubbiamente lo stesso ... L'articolo proviene da Espresso napoletano. Leggi su espressonapoletano (Di venerdì 15 luglio 2022) Il72,Smorfia, il “libro dei sogni” già citato in precedenti articoli, corrisponde allo stupore, “‘a maraviglia”. Dunque ogni volta che accade qualcosa di incredibile, da lasciare “con un palmo di naso” – per strada, a casa, in ufficio, ecc. – si corre al Bancolotto a giocare il 72. Indubbiamente lo stesso ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

