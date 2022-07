Governo, Conte: “Prendiamo atto delle dimissioni di Draghi. Fiducia mercoledì? Ci confronteremo”. E la Lega: “Strada maestra è il voto” (Di venerdì 15 luglio 2022) Silenzi e poca voglia di parlare in casa M5s dopo la riunione del Consiglio nazionale, nel giorno del mancato voto di Fiducia al Governo sul Dl Aiuti. Una decisione che ha spinto il presidente del Consiglio Mario Draghi a rassegnare al capo dello Stato Sergio Mattarella le dimissioni, poi respinte, con la scelta del Quirinale di rimandare il premier in Parlamento per una verifica, mercoledì prossimo. “Ci siamo confrontati e abbiamo preso atto delle dimissioni del presidente Draghi. Ha preso questa decisione e ne Prendiamo atto. Ci aggiorniamo domani”, è stato il commento laconico del presidente M5s Giuseppe Conte, dopo oltre tre ore e mezza di consiglio. Non senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Silenzi e poca voglia di parlare in casa M5s dopo la riunione del Consiglio nazionale, nel giorno del mancatodialsul Dl Aiuti. Una decisione che ha spinto il presidente del Consiglio Marioa rassegnare al capo dello Stato Sergio Mattarella le, poi respinte, con la scelta del Quirinale di rimandare il premier in Parlamento per una verifica,prossimo. “Ci siamo confrontati e abbiamo presodel presidente. Ha preso questa decisione e ne. Ci aggiorniamo domani”, è stato il commento laconico del presidente M5s Giuseppe, dopo oltre tre ore e mezza di consiglio. Non senza ...

