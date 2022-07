Gli Its diventano Academy: ora anche Confindustria ha la sua mini università (Di venerdì 15 luglio 2022) di Mario Pomini* Finalmente ora anche Confindustria ha formalmente la sua mini università, naturalmente finanziata con fondi pubblici. Non si tratta proprio di una vera università, ma di percorsi formativi post-diploma chiamati pomposamente Its Academy. In realtà questi percorsi Its (Istituti Tecnologici Superiori) esistono già dal 1998, ma non hanno mai realmente preso piede. Attualmente interessano una piccolissima frazione della popolazione giovanile, appena 21mila studenti. Dovevano rappresentare un nuovo canale per la formazione avanzata dei diplomati e invece sono finiti su di un binario morto, sostanzialmente per lo scarso interesse delle stesse imprese. Con la riforma approvata in questi giorni, gli Its escono dalla fase sperimentale e vanno a costituire un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) di Mario Po* Finalmente oraha formalmente la sua, naturalmente finanziata con fondi pubblici. Non si tratta proprio di una vera, ma di percorsi formativi post-diploma chiamati pomposamente Its. In realtà questi percorsi Its (Istituti Tecnologici Superiori) esistono già dal 1998, ma non hanno mai realmente preso piede. Attualmente interessano una piccolissima frazione della popolazione giovanile, appena 21mila studenti. Dovevano rappresentare un nuovo canale per la formazione avanzata dei diplomati e invece sono finiti su di un binario morto, sostanzialmente per lo scarso interesse delle stesse imprese. Con la riforma approvata in questi giorni, gli Its escono dalla fase sperimentale e vanno a costituire un ...

