“È la persona che amerò di più per sempre”: l’amore di Elodie per l’ex Marracash (Di venerdì 15 luglio 2022) Ospite a La Confessione di Peter Gomez, nella puntata in onda venerdì 15 luglio sul Nove, Elodie ha parlato del suo amore per Marracash. Era maggio 2022, quando proprio il rapper aveva spiegato che il loro rapporto “incasellabile” stava continuando anche dopo la rottura. Ora è il turno della cantante, che ha raccontato di quanto sia importante la presenza dell’artista di Noi, loro, gli altri nella sua vita. Vi raccomandiamo... Marracash su Elodie: "Il nostro rapporto esiste ancora. Ma non è incasellabile" In occasione dell'uscita del video di Dubbi, il rapper è tornato a parlare del legame con la cantante in un'ontervista al Corriere della Sera. “Nessun prossimo fidanzato sarà mai all’altezza di ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 15 luglio 2022) Ospite a La Confessione di Peter Gomez, nella puntata in onda venerdì 15 luglio sul Nove,ha parlato del suo amore per. Era maggio 2022, quando proprio il rapper aveva spiegato che il loro rapporto “incasellabile” stava continuando anche dopo la rottura. Ora è il turno della cantante, che ha raccontato di quanto sia importante la presenza dell’artista di Noi, loro, gli altri nella sua vita. Vi raccomandiamo...su: "Il nostro rapporto esiste ancora. Ma non è incasellabile" In occasione dell'uscita del video di Dubbi, il rapper è tornato a parlare del legame con la cantante in un'ontervista al Corriere della Sera. “Nessun prossimo fidanzato sarà mai all’altezza di ...

