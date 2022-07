Capri, la colazione e il conto da 78 euro: 'Per sei cornetti, tre cappuccini e due caffè'. Ma gli utenti si dividono (Di venerdì 15 luglio 2022) Un gruppo di amici ha pagato 78 euro per una colazione a Capri . Per un cornetto e un cappuccino 14 euro al bar Piazzetta, apprezzato punto di ristoro dell'isola campana. Un costo giudicato eccessivo ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 luglio 2022) Un gruppo di amici ha pagato 78per una. Per un cornetto e un cappuccino 14al bar Piazzetta, apprezzato punto di ristoro dell'isola campana. Un costo giudicato eccessivo ...

Pubblicità

AndreaGaratti : @Gazzettino E quindi? Se sei un barbone non fai colazione nella piazzetta di Capri… porca puttana. - lacittanews : Un gruppo di amici ha pagato 78 euro per una colazione a Capri. Per un cornetto e un cappuccino 14 euro al bar Piaz… - zazoomblog : 78 euro per una colazione a Capri : il video su Titktok - StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: Capri, conto da 78 euro per la colazione: «Abbiamo preso solo 6 cornetti, 3 cappuccini e 2 caffè» - Gazzettino : Capri, conto da 78 euro per la colazione: «Abbiamo preso solo 6 cornetti, 3 cappuccini e 2 caffè» -