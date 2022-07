Tour: lacrime e fatica, Pidcock trionfa su Alpe d'Huez. Pogacar prova a vuoto (Di giovedì 14 luglio 2022) A 70 anni dall'impresa del grande Fausto Coppi, l'Alpe d'Huez continua a regalare emozioni e spettacolo. E' la montagna più amata dai francesi, dove fin dalle prime ore dell'alba si accalcano per ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 14 luglio 2022) A 70 anni dall'impresa del grande Fausto Coppi, l'd'continua a regalare emozioni e spettacolo. E' la montagna più amata dai francesi, dove fin dalle prime ore dell'alba si accalcano per ...

Pubblicità

secondoelle : in tutto questo non ho ancora parlato di van der poel che abbandona il tour ho finito le lacrime veramente - Federicasinisca : @AmorosoOF Io sto piangendo, sto mandando giu lacrime amare, @AmorosoOF aspetto il lancio del tour, ale mia - harryyscinema : no comunque io in generale prendo “bene” il fatto che non vedrò harry in tour, però quando ci penso seriamente pian… - Sara_verso_Meta : Era appena salito sul palco e a queste sue parole, io ero già in lacrime.. .. Si merita tutto il bene di questo mon… - LuciaMirra2 : RT @micheciprovo: Oggi dopo 3765 anni, 72 rinvii, 8959754 litri di lacrime riparte il tour di Ermal Meta ?? #ErmalMeta #tourestate22 https:… -