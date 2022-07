Servizi Pubblici Locali e politiche interregionali di sviluppo – 15 luglio 2022 (Di giovedì 14 luglio 2022) Si segnala l’appuntamento Servizi Pubblici Locali e politiche interregionali di sviluppo organizzato da ConfServizi Piemonte e Valle d’Aosta venerdì 15 luglio alle ore 11 presso Villa Sassi a Torino. Il programma QUI L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 14 luglio 2022) Si segnala l’appuntamentodiorganizzato da ConfPiemonte e Valle d’Aosta venerdì 15alle ore 11 presso Villa Sassi a Torino. Il programma QUI L'articolo proviene da Nuova Società.

Pubblicità

latanamrzcpl : RT @CollotMarta: Le proposte in campo sono ben lontane dalla nostra di #almeno10 €/h per ridare un po' di potere di acquisto a retribuzioni… - nuovasocieta : Servizi Pubblici Locali e politiche interregionali di sviluppo – 15 luglio 2022 - Aringoogle : @n3m0scrapbook @visionaria_io @_Nico_Piro_ @udogumpel Oppure la liberalizzazione dri servizi pubblici locali - finstagio : RT @giovannipilato2: @stanzaselvaggia L'Italia è il paese delle corporazioni e guai a toccare i loro interessi! Bisogna eliminare le esclus… - lacittanews : PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse - Agenda Digitale servizi pubbl… -

Canale Monterano, 70mila euro per servizi pubblici digitali - Associazione L'agone Nuovo L'agone Una rete “Galattica” di risorse under 35: presentata la nuova iniziativa delle Politiche giovanili Tra le proposte e le esigenze emerse dalle giovani generazioni la forte richiesta di poter usufruire di servizi di prossimità che si intende soddisfare attraverso un avviso pubblico. Si parte oggi con ... Una rete “galattica” di risorse per Under 35: presentata in Puglia la nuova iniziativa delle politiche giovanili regionali Una rete "galattica" di risorse per Under 35: presentata in Puglia la nuova iniziativa delle politiche giovanili regionali ... Tra le proposte e le esigenze emerse dalle giovani generazioni la forte richiesta di poter usufruire di servizi di prossimità che si intende soddisfare attraverso un avviso pubblico. Si parte oggi con ...Una rete "galattica" di risorse per Under 35: presentata in Puglia la nuova iniziativa delle politiche giovanili regionali ...