Roma, striscione a Trigoria in risposta a quello del gruppo Feydan: “Mai contro Israele” (Di giovedì 14 luglio 2022) “Sempre con la Roma, mai contro Israele“. Recita così lo striscione apparso nella notte davanti a Trigoria, centro sportivo dei giallorossi. La scritta è di anonimi, visto che non presenta alcuna sigla, ed è una chiara risposta allo striscione di Feydan. In vista dell’amichevole contro il Tottenham, in programma ad Haifa il 30 luglio, il gruppo ultras aveva infatti preso posizione: “In uno stato che occupa non può esserci amichevole“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) “Sempre con la, mai“. Recita così loapparso nella notte davanti a, centro sportivo dei giallorossi. La scritta è di anonimi, visto che non presenta alcuna sigla, ed è una chiaraallodi. In vista dell’amichevoleil Tottenham, in programma ad Haifa il 30 luglio, ilultras aveva infatti preso posizione: “In uno stato che occupa non può esserci amichevole“. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : Striscione apparso davanti a #Trigoria: “Sempre con la #Roma, mai contro #Israele“ - cjmimun : Uno striscione e' apparso nella nottata davanti al centro sportivo della Roma a Trigoria: 'Sempre con la Roma, mai… - derek_1987 : RT @baldo_G_mellow: @ildab87 13 Luglio,in pieno mercato alcuni tifosi della A.S Roma (neo campione d'europa) hanno fatto uno striscione sen… - Gabberzz8 : @siamo_la_Roma Ma che striscione è, cazzo significa? Non ha senso. Ossessionati, godetevi la Conference League - pcapulli : A parte la totale mancanza di senso, ma a me il fatto che abbia giocato (e bene) alla Roma me lo rende ancora più s… -