Niente pioggia, poche nuvole e temperature massime in aumento (Di giovedì 14 luglio 2022) Niente pioggia, qualche nuvola sparsa, e temperature massime in leggero aumento. Ecco le previsioni del meteo per oggi a cura di Massimo Mazzoleni del Centro Meteorologico Lombardo. Tempo Previsto: Dal mattino su Valchiavenna, Valtellina e fascia prealpina (da Alto Verbano all’alto Garda) in parte nuvoloso con passaggi di nubi medio-alte; sul resto della regione quasi sereno e solo qualche passaggio di nubi in altitudine. Non sono attese precipitazioni. Nel meriggio su Valtellina, Valli Orobiche e Bresciane in parte nuvoloso o a tratti nuvoloso e qualche breve rovescio o colpo di tuono, mentre sul resto della Lombardia in prevalenza poco nuvoloso e solo passaggi di nubi medio-alte. A sera su tutta la Lombardia quasi sereno o poco nuvoloso e solo passaggi di nubi medio-alte in particolare su ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 luglio 2022), qualche nuvola sparsa, ein leggero. Ecco le previsioni del meteo per oggi a cura di Massimo Mazzoleni del Centro Meteorologico Lombardo. Tempo Previsto: Dal mattino su Valchiavenna, Valtellina e fascia prealpina (da Alto Verbano all’alto Garda) in parte nuvoloso con passaggi di nubi medio-alte; sul resto della regione quasi sereno e solo qualche passaggio di nubi in altitudine. Non sono attese precipitazioni. Nel meriggio su Valtellina, Valli Orobiche e Bresciane in parte nuvoloso o a tratti nuvoloso e qualche breve rovescio o colpo di tuono, mentre sul resto della Lombardia in prevalenza poco nuvoloso e solo passaggi di nubi medio-alte. A sera su tutta la Lombardia quasi sereno o poco nuvoloso e solo passaggi di nubi medio-alte in particolare su ...

Pubblicità

nexusSEI_6 : RT @AlfeoSassaroli_: Ci sono novità su #norimberga2? L'avevano rimandata per pioggia, ma non se n'è saputo più niente. Ma si giocherà in ca… - La_Lore1980 : @CletoDepalo @tiecolino Fai bene. Sarei pure d'impiccio. Fumo bevo bestemmio rutto, e ho il vaffanculo spiccio al… - SaffronHorizon : RT @AlfeoSassaroli_: Ci sono novità su #norimberga2? L'avevano rimandata per pioggia, ma non se n'è saputo più niente. Ma si giocherà in ca… - MANUELA12614661 : RT @AlfeoSassaroli_: Ci sono novità su #norimberga2? L'avevano rimandata per pioggia, ma non se n'è saputo più niente. Ma si giocherà in ca… - Ketti06875954 : RT @AlfeoSassaroli_: Ci sono novità su #norimberga2? L'avevano rimandata per pioggia, ma non se n'è saputo più niente. Ma si giocherà in ca… -