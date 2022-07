Morata verrà sostituito da uno dei più grandi rivali di questi ultimi anni (Di giovedì 14 luglio 2022) Alvaro Morata non farà più parte della Juve del futuro, per questo motivo si devono cercare delle alternative di livello al suo posto. La seconda esperienza di Alvaro Morata con la maglia della Juventus non è stata sicuramente da ricordare, per questo motivo si sta cercando in tutti i modi di poter trovare una soluzione in attacco per la prossima stagione, cercando magari di non spendere tanto e soprattutto di trovare un giocatore che sappia segnare più gol rispetto allo spagnolo. LaPresseNell’ultima stagione la Juventus ha avuto davvero tantissimi problemi in attacco, tanto è vero che nel mercato di gennaio la società è stata costretta a spendere la bellezza di 75 milioni di euro per arrivare a un giocatore come Dusan Vlahovic, con il serbo che è stato fondamentale per poter centrare l’obiettivo della Champions League. Chi invece ha deluso e non poco ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 14 luglio 2022) Alvaronon farà più parte della Juve del futuro, per questo motivo si devono cercare delle alternative di livello al suo posto. La seconda esperienza di Alvarocon la maglia della Juventus non è stata sicuramente da ricordare, per questo motivo si sta cercando in tutti i modi di poter trovare una soluzione in attacco per la prossima stagione, cercando magari di non spendere tanto e soprattutto di trovare un giocatore che sappia segnare più gol rispetto allo spagnolo. LaPresseNell’ultima stagione la Juventus ha avuto davvero tantissimi problemi in attacco, tanto è vero che nel mercato di gennaio la società è stata costretta a spendere la bellezza di 75 milioni di euro per arrivare a un giocatore come Dusan Vlahovic, con il serbo che è stato fondamentale per poter centrare l’obiettivo della Champions League. Chi invece ha deluso e non poco ...

Pubblicità

gotSwag___ : @EdoardoMecca1 @romeoagresti MAX… ho una notizia..a quanto pare Morata dal real verrà alla juve - alessiovastola6 : Dopo #Pogba, che verrà ufficializzato lunedì, e #Dimaria la #Juve non si ferma qui. Si stringe #Zaniolo, secondo me… - Aurix957 : @malleodamiano @Massimi67339505 @marydidioMD @juventibus Non sono troppi se vogliono fare esterni. E morata ormai n… - 23PierMorra88 : @Adriano161093 @amexv17 @marcoconterio @TuttoMercatoWeb No ?????? anzi cè sempre Morata pronto a tornare per la 300 vo… - megicbocs : In un’ora sono arrivate le notizie che non si è parlato di Morata ma di Arnautovic e che con Ramadani si è parlato… -