Minimo storico | Decoder DVB-T2 Nokia a meno di 20 euro, smart tv Xiaomi e…: offerte di oggi (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo due giorni di pausa per l'Amazon Prime Day 2022, torna la rubrica Minimo storico, lo spazio web dedicato a tutti gli oggetti tecnologici in vendita al loro prezzo più basso di sempre. oggi vi segnaliamo un interessante Decoder DVB-T2 a marchio Nokia, un router Wi-Fi, una spettacolare smart tv Xiaomi e molto altro ancora. Decoder DVB-T2 Nokia, 14/7/2022 – Computermagazine.itDecoder DVB-T2 Nokia A SOLI 19.90 euro Partiamo con il piatto forte di oggi, ovvero, il Decoder per il digitale terrestre DVB-T2 a marchio Nokia. Stiamo parlando di un prodotto molto interessante oltre che esteticamente bello, come da tradizione della ...

