L’editoriale In fondo a destra

(Di giovedì 14 luglio 2022) di Erika Noschese Torna il Pride, tornano le polemiche sterili, riaffiora nel verde prato (verde non a caso) della vita il fiore del populismo spicciolo. E come ogni prato che si rispetti, c’è qualche tenero animaletto di campagna – o più semplicemente randagio – che quel fiore lo annusa, lo ammira, ci struscia il naso sopra senza sapere che un altro randagio come lui, pochi istanti prima, aveva prontamente innaffiato quel fiore con tiepida acqua, sostanze organiche e sali inorganici. Ma ciò non basta: l’odore è piacevole ma va ricoperto dal proprio odore: prima capta informazioni, il randagio, perché il suo fiuto è sovrasviluppato, poi ne fornisce altre. Un po’ come si fa con i manifesti abusivi: si legge il manifesto, si capisce se sia il caso o meno di coprire proprio quello e poi se ne attacca un altro e un altro ancora. È così che va la vita, è il cerchio della vita, è il ...