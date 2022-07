L’amarezza di Letta: “Così Conte butta via la nuova agenda sociale” (Di giovedì 14 luglio 2022) Il segretario Pd: «Chiederemo la verifica della maggioranza in Parlamento. Paradossale una crisi ora. Se i partiti non vogliono continuare, si voterà» Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 14 luglio 2022) Il segretario Pd: «Chiederemo la verifica della maggioranza in Parlamento. Paradossale una crisi ora. Se i partiti non vogliono continuare, si voterà»

Pubblicità

LaStampa : L’amarezza di Letta: “Così Conte butta via la nuova agenda sociale” - FedericaCalvia : RT @LaStampa: L’amarezza di Letta: “Così Conte butta via la nuova agenda sociale” - Bianca34874951 : RT @LaStampa: L’amarezza di Letta: “Così Conte butta via la nuova agenda sociale” - ADM_assdemxmi : RT @LaStampa: L’amarezza di Letta: “Così Conte butta via la nuova agenda sociale” - Giacinto_Bruno : RT @LaStampa: L’amarezza di Letta: “Così Conte butta via la nuova agenda sociale” -