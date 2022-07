Khloé Kardashian e Tristan Thompson aspettano il secondo figlio da madre surrogata (Di giovedì 14 luglio 2022) Khloé Kardashian e Tristan Thompson aspettano il loro secondo figlio insieme. La madre surrogata era infatti già incinta, prima che il tradimento del giocatore di NBA venisse a galla, a dicembre 2021. Thompson, 31 anni, a gennaio 2022 aveva confermato di aver avuto un figlio con Maralee Nichols, mentre nel 2018 era nata True, dalla relazione con l’influencer di Calabasas. Vi raccomandiamo... Il test di paternità conferma e Tristan Thompson si scusa con Khloe Kardashian Dopo che il test di paternità ha confermato che Tristan Thompson è il padre ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 14 luglio 2022)il loroinsieme. Laera infatti già incinta, prima che il tradimento del giocatore di NBA venisse a galla, a dicembre 2021., 31 anni, a gennaio 2022 aveva confermato di aver avuto uncon Maralee Nichols, mentre nel 2018 era nata True, dalla relazione con l’influencer di Calabasas. Vi raccomandiamo... Il test di paternità conferma esi scusa con KhloeDopo che il test di paternità ha confermato cheè il padre ...

GretaSmara : Ma in che senso Khloe Kardashian è tornata assieme al suo ex cesso e ratto? E soprattutto in che senso aspettano un… - Cgoldbow : In che senso khloe kardashian è incinta e il padre è Tristan corno d'oro cioè stiamo scherzando? - raffaer_ : Da questa notizia di cui non mi frega un cazzo ho imparato che se è sottona pure Khloé Kardashian per uno che non l… - RegalinoV : Khloe Kardashian e Tristan Thompson di nuovo genitori: arriva il secondo figlio tramite madre surrogata… - redazionerumors : Khloe Kardashian e l'ex fidanzato Tristan Thomspon diventeranno nuovamente genitori tramite madre surrogata. Second… -

