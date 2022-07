Governo | Brugnaro | ' chi causa crisi si deve vergognare'

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Chiunque metterà inquestose ne assumerà la responsabilità di fronte agli italiani. È una cosa gravissima, questo vuol fare il capo politico non so di cosa. Non è mica il Paese dei burattini, ma che figura ci facciamo con l'Europa? Si vergognino, e chiunque gli va dietro si assumerà la responsabilità spero davanti agli italiani". Così il sindaco di Venezia Luigi

Pubblicità

FraLauricella : @barbarajerkov SE e dico SE i Cinquestelle avessero saputo di una coalizione centrista con un candidato premier, or… - FraLauricella : SE e dico SE i Cinquestelle avessero saputo di una coalizione centrista con un candidato premier, orchestrato anche… - gigifionder : 3/ andare al Governo, e quindi crescere 'finalmente' dal punto di vista elettorale. Il suo Ingroup comprende quel… - TrevisanSimona : @coraggio_italia @mrnllpacifico @LuigiBrugnaro Brugnaro ha fatto fare a Venezia dei grandi passi in avanti ponendol… - FusoGiancarlo : Amministratori top&flop: Brugnaro e Zaia primi, bene Sala. Gualtieri fa risalire Roma, crollo Zingaretti; mi chiedo… -

ilgazzettino.it

Ammetterà che una crisi dicomplicherebbe il percorso del vostro progetto. E' vero che il ... Con Coraggio Italia come vi siete lasciati I rapporti sono cordiali, ho ringraziatodel ...Nel ringraziareper la nomina di coordinatrice della neoformata componente, ribadisco che ... Domenico Scilipoti Isgrò: 'come Sagunto' Altre News Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: '... Di Maio, Emilio Carelli entra nel gruppo del ministro degli Esteri e invita anche il sindaco di Venezia Brugna (Adnkronos) - "Chiunque metterà in crisi questo Governo se ne assumerà la responsabilità di ... Così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, fondatore dei gruppi parlamentari Insieme per il Futuro, dopo l’annuncio di Emilio Carelli di aderire a Ipf Non si affrontano i problemi dei cittadini min ...