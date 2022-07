Draghi al Colle: ora cosa succede? Gli scenari possibili (Di giovedì 14 luglio 2022) Nel colloquio con il presidente Mattarella la decisione se rimandare il premier davanti alle Camere o se iniziare nuove consultazioni Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 14 luglio 2022) Nel colloquio con il presidente Mattarella la decisione se rimandare il premier davanti alle Camere o se iniziare nuove consultazioni

Pubblicità

ilfoglio_it : #Draghi ora detta le condizioni: 'Come la risolvi non è un problema mio'. #Conte: 'Aiutami'. La mossa di Salvini e… - SkyTG24 : Governo verso la crisi, Draghi pronto a salire al Colle dopo lo strappo dei 5 stelle. LIVE - petergomezblog : Governo in bilico, oggi giornata decisiva | Renzi a Draghi: “Nulla giustifica la fine del governo”. La Lega: “Crisi… - OPaiano : RT @paoloigna1: Dopo il voto al Senato si è aperta la crisi di governo. Il Draghi bis e il voto anticipato: ecco gli scenari e il ruolo del… - Antizanz : RT @dariodangelo91: Motivi per essere pessimisti: #Draghi è animale politico diverso da quelli cui siamo abituati. Davvero è salito al Coll… -