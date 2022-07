David Beckham | la docuserie Netflix su di lui sarà diretta da Fisher Stevens

(Di giovedì 14 luglio 2022)si occuperà della regia dellaincentrata su; il progetto ha l'obiettivo di mostrare footage privato e inedito. Laincentrata sudae prodotta da John Battsek. Ad aver riportato per prima la notizia dell'eventuale collaborazione tra l'ex calciatore, Victoriaè stata Variety circa due anni fa. Adesso, la medesima testata ha confermato il coinvolgimento dialla regia e John Battsek in cabina di produzione. A realizzare il progetto saranno Studio 99 di ...

Fisher Stevens si occuperà della regia della docuserie Netflix incentrata su David Beckham; il progetto ha l'obiettivo di mostrare footage privato e inedito. La docuserie Netflix incentrata su David Beckham sarà diretta da Fisher Stevens e prodotta da John Battsek. Ad aver riportato per prima la notizia dell'eventuale collaborazione tra l'ex calciatore, Victoria e Netflix è stata Variety circa due anni fa. Adesso, la medesima testata ha confermato il coinvolgimento di Fisher Stevens alla regia e John Battsek in cabina di produzione. Vedremo filmati d'archivio mai visti e interviste ad amici del campione, familiari e personaggi del mondo del calcio che hanno fatto parte del suo viaggio dentro e fuori dal campo ...