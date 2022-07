Crisi governo, Bernini: “Due giorni di non lucida follia M5S” (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Due giorni di non lucida follia che hanno un nome e un cognome: Movimento 5 stelle. Comprendo i travagli interni ma non la presa in giro a quest’Aula e al Paese. Noi non possiamo rimanere appesi alle riflessioni notturne che purtroppo non portano ad una conversione del presidente Conte”. Lo ha affermato la capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini, nella sua dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal governo sul decreto legge Aiuti. “Immagino -ha aggiunto- che il ministro D’Incà trarrà le debite conseguenze come i suoi colleghi ministri e sottosegretari”, che invece “rimangono imbullonati alla loro poltrona. Beppe Grillo direbbe dimettetevi e fatevi accompagnare un’ultima volta a casa con le auto blu pagate dai contribuenti. La verità vi fa male e la coerenza vi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Duedi nonche hanno un nome e un cognome: Movimento 5 stelle. Comprendo i travagli interni ma non la presa in giro a quest’Aula e al Paese. Noi non possiamo rimanere appesi alle riflessioni notturne che purtroppo non portano ad una conversione del presidente Conte”. Lo ha affermato la capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria, nella sua dichiarazione di voto sulla fiducia posta dalsul decreto legge Aiuti. “Immagino -ha aggiunto- che il ministro D’Incà trarrà le debite conseguenze come i suoi colleghi ministri e sottosegretari”, che invece “rimangono imbullonati alla loro poltrona. Beppe Grillo direbbe dimettetevi e fatevi accompagnare un’ultima volta a casa con le auto blu pagate dai contribuenti. La verità vi fa male e la coerenza vi ...

