Commercio a Brescia | presentati i dati dell’ultimo decennio

(Di giovedì 14 luglio 2022) Sono statirelativi alla consistenza delal dettaglio in sede fissa e isugli esercizi di vicinato degli ultimi dieci anni in città Dallo studio emerge che a, nel 2021, erano attivi 2.966 esercizi di vicinato, con una riduzione di 241 unità (-7.51%) nel2011-2021. Il dato dal 2013 al 2021, migliore rispetto alla media regionale (-9.98%), si ferma a 9 esercizi in meno (- 0.20%) se si considerano anche bar e ristoranti. Prima dell’epidemia Covid (anni 2018-2019) l’incremento di 55 esercizi segnalava una ripresa. Con la pandemia, dal 2019 al 2021, il numero si è ridotto di 74 unità. Nel 2022 isegnalano una ripresa con la presenza di 3074 unità attive (108 in più a cui vanno aggiunte altre 103 attività “miste” non ...