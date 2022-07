Ambrosini | «Scudetto vinto dal Milan grazie alla consapevolezza»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 luglio 2022) Massimo, ex capitano del, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata nel podcast di Carlo Pellegatti Nella terza puntata del podcast “La storia delraccontata da Carlo Pellegatti”, disponibile su YouTube e su Spotify, Massimoha dichiarato: Il 2012 e l’addio dei senatori: «Quei giorni furono emotivamente molto duri. Avevamo capito che in quei giorni avremmo perso una colonna portante di quella squadra lì. Io lì ho avvertito il timore di rimanere in una situazione che non sarebbe più stata quella di prima, la sensazione che poi purtroppo era quasi una certezza, in quel giorno lì ebbe il suo apice». La partenza di Ibra e Thiago Silva durante l’estate del 2012: «La sensazione era che il vento era cambiato per la squadra e per la società: le necessità erano diverse, le ...