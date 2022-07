Pubblicità

ASI_storico : VOLA A PEBBLE BEACH, IN CALIFORNIA, LA FUTURISTICA RUNABOUT DELLA COLLEZIONE ASI BERTONE - luca_gastaldi : VOLA A PEBBLE BEACH, IN CALIFORNIA, LA FUTURISTICA RUNABOUT DELLA COLLEZIONE ASI BERTONE -

QN Motori

La Collezione ASI Bertone si conferma attrazione di interesse mondiale e gli esemplari unici che la compongono vengono richiesti dagli eventi più esclusivi, come il Concorso d'Eleganza diBeach in California, Stati Uniti, che per la 71edizione in programma il prossimo 21 agosto ha voluto la futuristica Bertone Runabout del 1969 inserendola nella categoria "Postwar Preservation" ...... si gioca senza punti di riferimento, la pallinae sparisce dietro ai dossi e per sapere com'è ... unico giocatore ad aver vinto entrambi i titoli sullo stesso campo, come Jack Nicklaus a... Vola a Pebble Beach la Runabout della Collezione ASI Bertone - QN Motori