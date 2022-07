Violenza su donne, aumentano le vittime accolte nei centri, autore quasi sempre italiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Nel 2021 sono state accolte nei centri della rete dell’Associazione nazionale D.i.Re – donne in Rete contro la Violenza, 20.711 donne, con un incremento, rispetto al 2020, del 3,5%. quasi la metà (46%) delle donne accolte ha un’età compresa tra i 30 e i 49 anni e sono prevalentemente italiane (solo il 26% hanno una diversa provenienza), un dato costante negli ultimi anni. L’autore della Violenza è prevalentemente italiano, soltanto il 27% ha provenienza straniera, anche questo un dato stabilizzato negli anni. E’ quanto emerge dal Report dell’Associazione D.i. Re, sui dati riferiti al 2021. I centri della Rete sono presenti in tutte le regioni italiane, tranne che nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Nel 2021 sono stateneidella rete dell’Associazione nazionale D.i.Re –in Rete contro la, 20.711, con un incremento, rispetto al 2020, del 3,5%.la metà (46%) delleha un’età compresa tra i 30 e i 49 anni e sono prevalentemente italiane (solo il 26% hanno una diversa provenienza), un dato costante negli ultimi anni. L’dellaè prevalentemente, soltanto il 27% ha provenienza straniera, anche questo un dato stabilizzato negli anni. E’ quanto emerge dal Report dell’Associazione D.i. Re, sui dati riferiti al 2021. Idella Rete sono presenti in tutte le regioni italiane, tranne che nella ...

