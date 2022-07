Ultime Notizie Roma del 13-07-2022 ore 09:10 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Mario Draghi sarà l’ultimo presidente del consiglio di questa legislatura Ma si può andare avanti anche senza 5 Stelle lo sostiene Silvio Berlusconi alla domanda se questo governo sia i titoli di coda e leader di Forza Italia risponde non certo da noi siamo stati i primi a volerlo abbiamo assunto l’impegno di sostenerlo lealmente fino al 2023 non cambieremo Certamente idea dice però non è possibile che il governo vada avanti Ogni giorno una delle maggiori forze politiche dovrebbero sostenerlo Si dissocia fino a non votare provvedimenti essenziali per questo ho chiesto un chiarimento che non è più differibile ha detto Berlusconi quando ho letto la lettera dei 5 Stelle ho trovato molti di convergenza con l’agenda di governo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Mario Draghi sarà l’ultimo presidente del consiglio di questa legislatura Ma si può andare avanti anche senza 5 Stelle lo sostiene Silvio Berlusconi alla domanda se questo governo sia i titoli di coda e leader di Forza Italia risponde non certo da noi siamo stati i primi a volerlo abbiamo assunto l’impegno di sostenerlo lealmente fino al 2023 non cambieremo Certamente idea dice però non è possibile che il governo vada avanti Ogni giorno una delle maggiori forze politiche dovrebbero sostenerlo Si dissocia fino a non votare provvedimenti essenziali per questo ho chiesto un chiarimento che non è più differibile ha detto Berlusconi quando ho letto la lettera dei 5 Stelle ho trovato molti di convergenza con l’agenda di governo ...

